Orléans Loiret Orléans Exposition de documents d’archives, de photographies et de vidéos dans les salons.

Le petit train de Wichita a été offert en 1951 à Orléans par sa ville jumelle aux États-Unis.

