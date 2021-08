Orleans Hôtel Groslot Orléans JOURNEES DU PATRIMOINE Exposition Le petit train de Wichita : 70 ans d’existence Hôtel Groslot Orleans Catégorie d’évènement: Orléans

Exposition de documents d’archives, de photographies et de vidéos dans les salons. Le petit train de Wichita a été offert en 1951 à Orléans par sa ville jumelle aux États-Unis. En collaboration avec l’AMFC Orléans. Journées européennes du patrimoine Exposition sur le petit train de Wichita Hôtel Groslot Place de l’Étape, Orleans Orleans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T19:00:00;2021-09-14T09:00:00 2021-09-14T19:00:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T19:00:00;2021-09-16T09:00:00 2021-09-16T19:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-20T09:00:00 2021-09-20T19:00:00;2021-09-21T09:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T09:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T09:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T09:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T19:00:00

