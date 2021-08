Canet Canet 34800, Canet JOURNÉES DU PATRIMOINE : EXPOSITION “LA VITICULTURE ET SON HISTOIRE” Canet Canet Catégories d’évènement: 34800

JOURNÉES DU PATRIMOINE : EXPOSITION “LA VITICULTURE ET SON HISTOIRE” Canet, 18 septembre 2021, Canet. JOURNÉES DU PATRIMOINE : EXPOSITION “LA VITICULTURE ET SON HISTOIRE” 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Samedi et dimanche à la Salle des Fêtes de Canet, l'association A.R.C.A. vous propose l'exposition « La viticulture et son histoire », évolution de la viticulture dans le Languedoc-Roussillon, son passé et son présent. Coup de projecteur sur les autres régions viticoles de France.
+33 6 61 74 74 45

Lieu Canet
Ville Canet