Journées du Patrimoine et des Moulins les 25 et 26 juin

Journées du Patrimoine et des Moulins les 25 et 26 juin, 25 juin 2022, . Journées du Patrimoine et des Moulins les 25 et 26 juin

2022-06-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-26 00:00:00 00:00:00 Illuminations du Moulin à la tombée de la nuit. Renseignements auprès de l’Office Culturel au 02 33 70 60 41. Illuminations du Moulin à la tombée de la nuit. Renseignements auprès de l’Office Culturel au 02 33 70 60 41. Illuminations du Moulin à la tombée de la nuit. Renseignements auprès de l’Office Culturel au 02 33 70 60 41. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville