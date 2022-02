Journées du patrimoine et clôture du festival [Festival ECHO] Ancien hôpital Le Loroux-Bottereau Catégories d’évènement: Le Loroux-Bottereau

Pour la clôturer le festival : **- Exposition à ciel ouvert et visites guidées:** Parcours d’une vingtaine de fresques, graff et peinture à découvrir dans tout le site de l’ancien hôpital. **- Des animations diverses**: programmation en cours **- Des concerts et spectacles:** programmation en cours **- Une boutique artistique:** Repartez avec une oeuvre d’art **- Restauration et bar:** Dégustez des produits locaux dans le parc de l’hôpital Plus d’informations à venir sur [[lefestivalecho.com](lefestivalecho.com)](lefestivalecho.com)

Entrée libre

Un programme varié et festif pour célébrer les Journées Européennes du Patrimoine et la clôture du festival ECHO Ancien hôpital 1, Rue des Nonnains, Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique

