Rendez-vous le samedi 18 et dimanche 19 septembre au Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville à l'occasion des Journées du Patrimoine. Au programme : De 11h à 18h : visite libre Pass sanitaire requis Informations par mail à l'adresse suivante : contact.environnement@oise.fr

