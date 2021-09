Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois, Doubs Journées du patrimoine – Entrée à prix libre de l’écomusée Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois

Chapelle-des-Bois Doubs Chapelle-des-Bois A l’occasion des journées du patrimoine l’écomusée de la maison Michaud propose l’entrée au prix libre. Plongez au cœur de la vie des paysans du massif du Jura au XVIIe siècle. Des solutions pour se nourrir, se chauffer, ou comment vivre en autarcie dans une ferme à l’architecture durable en adéquation avec son environnement. ecomusee.jura@gmail.com +33 3 81 69 27 42 http://www.ecomusee-jura.fr/ A l’occasion des journées du patrimoine l’écomusée de la maison Michaud propose l’entrée au prix libre. Plongez au cœur de la vie des paysans du massif du Jura au XVIIe siècle. Des solutions pour se nourrir, se chauffer, ou comment vivre en autarcie dans une ferme à l’architecture durable en adéquation avec son environnement. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Lieu Chapelle-des-Bois Adresse Ecomusée Maison Michaud 26 Combe des Cives Ville Chapelle-des-Bois