Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15h00 archives@nievresomme.fr +33 3 22 39 40 46 A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2021, le Service intercommunal d’Archives de Picquigny ouvre ses portes pour différentes activités. Participez à un jeu d’énigmes qui prend place lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le but étant de rencontrer différentes personnes qui vous donneront des informations cruciales et des archives originales afin de venir en aide à la Résistance locale. Réservation obligatoire. Equipes de 3 ou 4 personnes. Horaires :

