Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 2 circuits (différents les 2 jours) en bus seront nécessaires pour découvrir les églises romanes de l'ancien canton de Targon. Une guide vous accompagnera pour vous restituer les richesses de notre région. Le dimanche, le bus marquera un arrêt supplémentaire au château de Benauge ouvert exceptionnellement à la visite. Prévoyez votre pique-nique, arrêts à Château Vermont à Targon, et Vignobles Dulon à Soulignac. Les 2 journées sont gratuites mais sur réservation uniquement auprès de la mairie. Le PASS sanitaire est exigé.

