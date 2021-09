Morlaàs Morlaàs Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Journées du Patrimoine en bus dans le Gers Morlaàs Morlaàs Catégories d’évènement: Morlaàs

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques 21.5 EUR La commission culture de la mairie de Morlaàs organise un circuit en bus en direction du Gers. Visites libre de l'abbaye de Flaran, déjeuner au Jardin de la Baïse, visite guidée de la cathédrale Saint Pierre et du cloître de Condom, croisière sur la Baïse, visite et dégustation de la Maison Aurian à Condom. Inscriptions jusqu'au 15 septembre +33 5 59 33 09 85 Mairie de Morlaàs dernière mise à jour : 2021-08-31

Détails Catégories d’évènement: Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Morlaàs Adresse Ville Morlaàs lieuville 43.34489#-0.26364