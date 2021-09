Journées du Patrimoine : église Ste Anne Turckheim, 18 septembre 2021, Turckheim.

Journées du Patrimoine : église Ste Anne 2021-09-18 – 2021-09-19

Turckheim Haut-Rhin Turckheim

0 EUR La paroisse Sainte Anne propose : deux expositions , l’une consacrée aux Saints d’Alsace et celle prêtée par le recteur du Mont Ste Odile qui retrace la vie de Sainte Odile, l’histoire de recueillement et les chemins jubilaires.

de 14h à 18h l’organiste Benoit DIETRICH proposera la découverte de l’orgue.

Pass sanitaire et masque obligatoire

