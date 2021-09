Combrit Combrit Combrit, Finistère Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Tugdual Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Tugdual 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Rue du Général de Gaulle Eglise Saint-Tugdual

Combrit Finistère

Combrit Finistère Dédiée à saint Tugdual, l’église se dresse dans un enclos paroissial. Construite entre le XIVe et le XVIIIe siècle, elle a été un haut lieu de la révolte des Bonnets rouges en 1675.

En représailles, son clocher fut arasé sur ordre de Louis XIV. Le lanternon qui la couronne aujourd’hui a été reconstruit en 1774, avec l’accord de Louis XVI.

