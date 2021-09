Journées du patrimoine – Église Saint-Tudy Île-Tudy, 18 septembre 2021, Île-Tudy.

Journées du patrimoine – Église Saint-Tudy 2021-09-18 – 2021-09-19 rue de l’Église Église Saint-Tudy

Île-Tudy Finistère

Église typiquement bretonne en granit avec son architecture du XVe siècle. Construite entre 1783 et 1877, elle est un point incontournable. Le grand porche appelé « porche du baptême » avec son arc brisé, ses voussures et ses tores à méplat en fait un site unique. À l’intérieur de l‘église se trouvent piliers, bénitier et enfeu du XVe siècle. L’autel est en granit. Dans le chœur, vous pourrez admirer Notre Dame de la Clarté du XVIe mais aussi la statue de Saint Tudy (pignon ouest) et le Christ en croix du XVIIe siècle. L’artiste Anna Coatalen, fille du révérend Arthur James Hook, du Somerset en Grande Bretagne, créa trois vitraux inspirés par, et pour l’église de l’Ile-Tudy, en étroite collaboration avec le maître verrier, Antoine Le Bihan. Anna et son mari Hervé venaient dans cette église depuis 1948.

Visite libre

+33 2 98 82 37 99

