Journées du patrimoine – Eglise Saint Thumette Penmarch, 18 septembre 2021, Penmarch.

Journées du patrimoine – Eglise Saint Thumette 2021-09-18 – 2021-09-19 Eglise Saint Thumette 376-406, Rue du Port, Kérity

Penmarch Finistère

La paroisse Saint-Pierre de Kérity est créée par ordonnance épiscopale le 8 mars 1949 et l’église de Kérity, dédiée à Sainte Thumette, devient alors son église paroissiale.

Cette église, qui date du XVIe siècle, est à l’origine une chapelle de Penmarc’h qui subit de plein fouet la décadence de Tréoultré, pour finir par être ruinée au XIXe siècle. Ses ruines sont classées au titre de monument historique le 7 février 1916. Cette église fait l’objet d’une restauration en 1950 sous l’autorité des monuments historiques, pour être bénite le 3 juin 1951. En 2015 et 2016, l’édifice fait l’objet d’une nouvelle restauration.

Contemporaine de l’église Saint-Nonna de Penmarc’h, elle est donc de style gothique flamboyant et se compose d’une nef à cinq travées, d’un bas-côté nord et d’un chevet plat, à la mode à cette époque.

Port du masque.

