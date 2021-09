Toulenne Toulenne Gironde, Toulenne Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Saturnin Toulenne Toulenne Catégories d’évènement: Gironde

Toulenne

Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Saturnin Toulenne, 18 septembre 2021, Toulenne. Journées du Patrimoine – Eglise Saint-Saturnin 2021-09-18 – 2021-09-19

Découverte de la restauration récente des peintures des plafonds des bas côtés Nord et Sud de l'église. Située sur un promontoire en bordure de Garonne, c'est une église primitive à nef unique édifiée au XIIe siècle, avec un clocher-tour néo-gothique restauré en 2010. Les collatéraux datent du XIXe siècle. La Chapelle de la vierge a été restaurée en 2014 et les peintures du plafond nord en 2017.

