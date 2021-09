La Celle-Condé La Celle-Condé Cher, La Celle-Condé Journées du Patrimoine – Eglise Saint Pierre La Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’évènement: Cher

La Celle-Condé

Journées du Patrimoine – Eglise Saint Pierre La Celle-Condé, 18 septembre 2021, La Celle-Condé. Journées du Patrimoine – Eglise Saint Pierre 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-19 19:00:00

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé L’Eglise St Pierre datant du XII ème siècle, possède 2 stèles romaines sur la façade, conservées et incrustées dans les murs de l’église. L’église a été très bien conservée, sans grosses casses ou démolitions car les paroissiens de Venesmes étaient très attachés à leur église. La présence du tombeau d’un chevalier, datant de 1315, a toujours beaucoup intrigué les visiteurs. À vous de découvrir son histoire… A l’occasion des journées du Patrimoine 2019, venez découvrir les églises incontournables du territoire, comme l’Eglise St Pierre à Venesmes qui vous ouvre ses portes de 9h à 18h. +33 2 48 60 60 46 L’Eglise St Pierre datant du XII ème siècle, possède 2 stèles romaines sur la façade, conservées et incrustées dans les murs de l’église. L’église a été très bien conservée, sans grosses casses ou démolitions car les paroissiens de Venesmes étaient très attachés à leur église. La présence du tombeau d’un chevalier, datant de 1315, a toujours beaucoup intrigué les visiteurs. À vous de découvrir son histoire… Roland Melin dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Celle-Condé Autres Lieu La Celle-Condé Adresse Ville La Celle-Condé lieuville 46.83955#2.31312