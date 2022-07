Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Girons Monein, 17 septembre 2022, Monein.

Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Girons

Eglise Saint-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques

2022-09-17 – 2022-09-17

Monein

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Visite de la plus grande église gothique du Béarn et de sa charpente.

Découvrez l’église Saint-Girons, ses caractéristiques atypiques, son décor peint. Spectacle son et lumière à la découverte de sa charpente unique en France.

Départs à 11h, 15h et 17h

Visite de la plus grande église gothique du Béarn et de sa charpente.

Découvrez l’église Saint-Girons, ses caractéristiques atypiques, son décor peint. Spectacle son et lumière à la découverte de sa charpente unique en France.

Départs à 11h, 15h et 17h

Visite de la plus grande église gothique du Béarn et de sa charpente.

Découvrez l’église Saint-Girons, ses caractéristiques atypiques, son décor peint. Spectacle son et lumière à la découverte de sa charpente unique en France.

Départs à 11h, 15h et 17h

OT cdb

Monein

dernière mise à jour : 2022-06-30 par