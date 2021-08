Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Girons Monein, 19 septembre 2021, Monein.

Journées du Patrimoine : Eglise Saint-Girons 2021-09-19 – 2021-09-19

Monein Pyrénées-Atlantiques

Découverte d’une charpente unique en France à travers un spectacle son et lumière et les explications du guide.

Départ de visite toutes les 45 minutes à partir de 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.

+33 5 59 12 30 40

OT CDB

