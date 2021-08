Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Journées du Patrimoine – Eglise de Versilhac Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Journées du Patrimoine – Eglise de Versilhac Yssingeaux, 19 septembre 2021, Yssingeaux. Journées du Patrimoine – Eglise de Versilhac 2021-09-19 – 2021-09-19 Versilhac Eglise

Yssingeaux Haute-Loire De style néo-romane, construite en 1912, découvrez cette belle église et assistez à des explications sur la construction et la décoration de style contemporain (vitraux et sculptures de béton de Jean-Paul Six)… http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Versilhac Eglise Ville Yssingeaux lieuville 45.15603#4.18286