Journées du Patrimoine – Église de Courcerault Cour-Maugis sur Huisne, 18 septembre 2021, Cour-Maugis sur Huisne.

Journées du Patrimoine – Église de Courcerault 2021-09-18 – 2021-09-19 Eglise Saint Pierre Courcerault

Cour-Maugis sur Huisne Orne

Eglise Saint Pierre, édifice d’origine romane des 12e-16e s., avec sa voûte lambrissée peinte en fresque fin 19e s. Visite libre ou commentée.

Samedi 14h30-18h30 et dimanche 9h30-12h30 et 14h30-18h30.

Exposition : “Les robes monumentales de Diana Brennan” : cette sculptrice d’origine australienne installée dans le Perche travaille la maille en l’associant à d’anciennes parures. Les robes sont suspendues aux poutres de la voûte de l’église dans une mise en scène poétique qui tire parti des effets de la lumière, des métamorphoses, tensions, ondulations, relâchement et étirements des tissus et fils de cuivre, de nylon ou d’inox.

