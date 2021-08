Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche Journées du Patrimoine -Église de Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Journées du Patrimoine -Église de Bellou sur Huisne Rémalard en Perche, 18 septembre 2021, Rémalard en Perche. Journées du Patrimoine -Église de Bellou sur Huisne 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00 Eglise Saint Paterne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche Orne Visite libre de l’église romane Saint Paterne de Bellou-sur-Huisne (avec dépliant) et l’association Bellou-sur-Huisne Patrimoine propose une exposition photo sur le vitrail en Basse Normandie. Visite libre de l’église romane Saint Paterne de Bellou-sur-Huisne (avec dépliant) et l’association Bellou-sur-Huisne Patrimoine propose une exposition photo sur le vitrail en Basse Normandie. http://bellou-sur-huisne-patrimoine.overblog.com/ Visite libre de l’église romane Saint Paterne de Bellou-sur-Huisne (avec dépliant) et l’association Bellou-sur-Huisne Patrimoine propose une exposition photo sur le vitrail en Basse Normandie. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Eglise Saint Paterne Bellou sur Huisne Ville Rémalard en Perche lieuville 48.42528#0.75666