Saint-Lieux-lès-Lavaur Saint-Lieux-lès-Lavaur Saint-Lieux-lès-Lavaur, Tarn Journées du Patrimoine du Chemin de Fer Touristique du Tarn Saint-Lieux-lès-Lavaur Saint-Lieux-lès-Lavaur Catégories d’évènement: Saint-Lieux-lès-Lavaur

Tarn

Journées du Patrimoine du Chemin de Fer Touristique du Tarn Saint-Lieux-lès-Lavaur, 18 septembre 2021, Saint-Lieux-lès-Lavaur. Journées du Patrimoine du Chemin de Fer Touristique du Tarn 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 place du village Saint lieux lès lavaur

Saint-Lieux-lès-Lavaur Tarn Saint-Lieux-lès-Lavaur Au musée, venez découvrir une superbe collection de locomotives et divers matériels industriels, dont plusieurs sont classés Monument Historique et profitez d’une balade en train le dimanche 19 septembre secretariat@cftt.org +33 5 61 47 44 52 http://www.cftt.org/ dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Lieux-lès-Lavaur, Tarn Autres Lieu Saint-Lieux-lès-Lavaur Adresse place du village Saint lieux lès lavaur Ville Saint-Lieux-lès-Lavaur lieuville 43.76506#1.76238