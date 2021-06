JOURNÉES DU PATRIMOINE – DOMAINE MARÇAIS Chaudefonds-sur-Layon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chaudefonds-sur-Layon.

JOURNÉES DU PATRIMOINE – DOMAINE MARÇAIS 2021-09-18 – 2021-09-19 Lieu-dit Ardenay 2 rue des Moulins

Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire Chaudefonds-sur-Layon

Découvrez l’exposition sur la Famille Marçais, vignerons depuis plus de 200 ans sur Ardenay.

Sur place, retrouvez des objets du quotidiens, vêtements Angevins, photos, outils de la vigne et du vin…

Déambulation au sein du domaine et visite du vignoble possible (5 euros par adulte, gratuit moins de 18 ans) et dégustation gratuite.

Venez découvrir l’exposition qui retrace l’histoire de la Famille Marçais !

domainemarcais@sfr.fr +33 6 08 49 65 35 https://www.domainemarcais.com/

