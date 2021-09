Falaise Falaise Calvados, Falaise JOURNÉES DU PATRIMOINE – Démonstrations de savoir-faire Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

JOURNÉES DU PATRIMOINE – Démonstrations de savoir-faire Falaise, 17 septembre 2021, Falaise. JOURNÉES DU PATRIMOINE – Démonstrations de savoir-faire 2021-09-17 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Château de la Fresnaye Boulevard Clémenceau

Dès le vendredi, les artistes qui ont présenté tout l'été leurs oeuvres proposent une démonstration de jarre à la corde, du travail du verre de Murano au chalumeau et de la cuisson raku.

