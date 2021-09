Le Teich Le Teich Gironde, Le Teich Journées du patrimoine “Découvrir l’histoire de la Réserve Ornithologique du Teich” Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Journées du patrimoine “Découvrir l’histoire de la Réserve Ornithologique du Teich” Le Teich, 19 septembre 2021, Le Teich. Journées du patrimoine “Découvrir l’histoire de la Réserve Ornithologique du Teich” 2021-09-19 13:30:00 – 2021-09-19 16:30:00 Rue du Port Réserve ornithologique

Le Teich Gironde Le Teich A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Réserve ornithologique du Teich vous propose de partir à la découverte de l’histoire de la réserve et de comprendre son évolution dans le temps lors d’une visite guidée gratuite de 3h encadrée par l’un de ses techniciens de gestion.

