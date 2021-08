JOURNÉES DU PATRIMOINE : DÉCOUVRIR LA CULTURE DE L’OLIVIER Clermont-l’Hérault, 18 septembre 2021, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault Hérault

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, la Maison de l’Olivier vous propose une visite guidée du musée et de son exposition “Découvrir la culture de l’olivier”. Projection d’un film de 20 min, et dégustation d’olives et d’huiles. Découverte de la boutique, riche en produits régionaux, bien-être et beauté.

+33 4 67 96 10 36

