Journées du patrimoine : Découvrez “la grotte aux cent mammouths” Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 18 septembre 2021, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Journées du patrimoine : Découvrez “la grotte aux cent mammouths” 2021-09-18 – 2021-09-18

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

L’une des plus grandes grottes ornées connues. Elle contient un ensemble de 260 dessins et gravures magdaléniennes (15 000 ans). C’est aussi un lieu d’hibernation des ours. Vous y verrez griffade et nids d’ours en grand nombre.

La visite guidée conduit curieux et passionnés jusqu’à 1 km de l’entrée et donne accès aux œuvres les plus spectaculaires. En point d’orgue, le Grand Plafond, avec une soixantaine de dessins noirs, est une composition majeure de l’art des cavernes.

Pas de réservation, billetterie à l’entrée de la grotte dans les heures d’ouverture. Durée : 1h. Prévoir un vêtement chaud.

+33 5 53 05 41 71

Grotte de Rouffignac

dernière mise à jour : 2021-08-20 par