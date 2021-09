Journées du Patrimoine – Découvrez la distillerie Lehmann Obernai, 18 septembre 2021, Obernai.

Journées du Patrimoine – Découvrez la distillerie Lehmann 2021-09-18 16:00:00 – 2021-09-18 17:30:00

Obernai Bas-Rhin

EUR De père en fils depuis 1850 et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, la plus ancienne distillerie d’Alsace vous invite à une visite guidée qui sera suivie d’une dégustation aux pieds des alambics.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, découvrez un savoir-faire rare et ancestral dans un cadre chaleureux et artisanal qui abrite la famille Lehmann depuis 6 générations. D’excellents whiskies, eaux-de-vie et liqueurs sont au rendez-vous.

Port du masque obligatoire et passe sanitaire. Gratuit sur réservation en ligne : ICI

Consultez tout le programme des Journées du Patrimoine dans Le Pays de Sainte-Odile ICI

