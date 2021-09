Frauenberg Frauenberg Frauenberg, Moselle JOURNEES DU PATRIMOINE : DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE FRAUENBERG Frauenberg Frauenberg Catégories d’évènement: Frauenberg

Frauenberg Moselle Frauenberg L’ASCPF (Association pour la Sauvegarde du Château et du Patrimoine de Frauenberg) vous invite à venir découvrir le beau circuit historique mis en place il y a quelques semaines.

Le parcours de 3 km comprend 23 panneaux qui retracent la riche histoire du village en passant par les ruines di château, le cimetière juif, la Place Saint Jacques.

Pour rappel, les ruines du château de Frauenberg étaient sélectionnées pour le premier loto du patrimoine de Stéphane Bern en 2018, grâce au loto, le mur de soutènement a pu être restauré en 2020-2021. +33 6 85 09 62 34 http://frauenberg-chateau.over-blog.fr/tag/association/ Sarreguemines Tourisme dernière mise à jour : 2021-09-07 par SARREGUEMINES TOURISME

