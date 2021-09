Doazit Doazit Doazit, Landes Journées du Patrimoine – Découverte du patrimoine de Doazit Doazit Doazit Catégories d’évènement: Doazit

Doazit Landes Doazit Les Amis de Doazit vous convient à la visite de 2 sites historiques de la commune, suivie d’un pique-nique tiré du sac pour un moment convivial, puis d’une soirée autour de contes animée par l’association Graine de contes.

En détail…

– 17h : rdv au château de Candale pour la découverte de son histoire et des extérieurs du château

– 18h : visite de l’Eglise d’Aulès

– 19h : pique-nique tiré du sac au bar communal (place de l’église)

