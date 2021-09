Audenge Audenge Audenge, Gironde Journées du Patrimoine : Découverte du Centre de conservation et d’étude archéologique de Certes Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Audenge Gironde Audenge Lors des Journées du Patrimoine, venez découvrir le Centre de conservation et d’étude archéologique de Certes. Le conservateur du Service régional de l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine, en charge des collections archéologiques conservées dans les dépôts et centres d’études d’Aquitaine ouvrira, lors d’une visite privée et exceptionnelle d’une heure, les coulisses du travail des archéologues.

Vous découvrirez la chaîne opératoire des mobiliers archéologiques : -arrivée des objets issus des fouilles au CCE de Certes

-leur étude dans le laboratoire de Certes

-leur restauration

-leur conservation différenciée selon les types de matériaux (céramique, pierre, bois, graines, cuir, os animaux, métal, verre…).

Domaine de Certes

