JOURNEES DU PATRIMOINE : DECOUVERTE DE L’EGLISE DE ZETTING Zetting, 18 septembre 2021, Zetting.

JOURNEES DU PATRIMOINE : DECOUVERTE DE L’EGLISE DE ZETTING 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Eglise Saint Marcel 20 rue de l’église

Zetting Moselle Zetting

A 7 km de Sarreguemines nichée dans une boucle de la Sarre, sur une colline verdoyante, découvrez les richesses architecturales de l’Eglise Saint-Marcel de Zetting.

Au premier coup d’œil l’architecture surprend.

La tour ronde du clocher du XIème siècle rappelle l’origine romane de l’édifice.

La nef de style roman, datant sans doute des XIème et XIIème siècles, était le lieu de culte initial.

Après avoir édifié le chœur en 1434 dans un pur style gothique, les Bénédictins de l’Abbaye de Tholey transforment la nef entre 1480 et 1490. Ils la mettent au goût du jour.

Une singulière mise au tombeau du XIVème siècle groupe les personnages apportés par les moines de Tholey qui administraient l’église.

Des travaux de restauration ont également permis de découvrir des fresques de la Renaissance, délicates et ornementées.

Les vitraux peints par différentes écoles entre la construction du chœur et les transformations de la nef, constituent le chef d’œuvre de l’Eglise de Zetting.

Le chœur de l’Eglise Saint-Marcel conserve encore un ensemble de verrières exécutées dans le second quart du XVème siècle par un atelier rhénan.

Ces vitraux, exceptionnels par leur facture et leur isolement géographique et stylistique, vous invitent à la découverte…

Visite libre.

mairie.zetting@wanadoo.fr +33 3 87 02 38 68 https://www.zetting-dieding.fr/

Autrement Vu

dernière mise à jour : 2021-08-23 par