Journées du Patrimoine – Découverte de l’église Coulans – Refranche Éternoz, 19 septembre 2021, Éternoz.

Journées du Patrimoine – Découverte de l’église Coulans – Refranche 2021-09-19 – 2021-09-19

Éternoz Doubs Éternoz

Visite commentée de l’Église et de sa restauration, explications des différentes œuvres meublant celle-ci (tableaux, retables, statues, etc…). Cette église date du XIVème siècle et a été restaurée au XVIIIème et récemment (2014). Les œuvres meublant l’église ont été également restaurées. De 15h à 16h, démonstration d’un travail de dorure par un artisan doreur ornemaniste.

+33 3 81 86 50 42

Visite commentée de l’Église et de sa restauration, explications des différentes œuvres meublant celle-ci (tableaux, retables, statues, etc…). Cette église date du XIVème siècle et a été restaurée au XVIIIème et récemment (2014). Les œuvres meublant l’église ont été également restaurées. De 15h à 16h, démonstration d’un travail de dorure par un artisan doreur ornemaniste.

dernière mise à jour : 2021-08-05 par