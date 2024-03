JOURNÉES DU PATRIMOINE DÉCOUVERTE DE LA MAISON DES ARTS ET DES TRADITIONS DE ROUHLING Rouhling, dimanche 29 septembre 2024.

Dimanche

Cette maison datant de la fin du 17ème siècle a conservé tous les attributs de la ferme lorraine du 19ème siècle, avec les trois « travées » caractéristiques d’une maison de cultivateur le logis, l’étable et la grange.

Le thème de cette année sera « La Calligraphie » avec une exposition de certaines oeuvres de Vito Garcia, artiste local renommé, qui ce jour-là, animera un atelier d’initiation à l’écriture calligraphique.

A l’intérieur de la maison, des innovations vous attendent dans la Gut-Stub, dans les vitrines de la salle d’exposition, avec la présentation de nouveautés, livres, objets originaux et insolites et à l’étage, les plans de la commune, avec les photos de l’implantation des maisons avant 1939.

En plus des pièces traditionnellement meublées et aménagées, d’une typique ferme lorraine, les bénévoles ont utilisé la totalité des volumes de la maison, pour vous présenter de nombreux métiers artisanaux d’antan.

A l’arrière de la maison, vous aurez l’occasion de déambuler dans l’espace paysager avec son potager, ses fleurs, ses plantes médicinales, … et sa placette ombragée.

Les bénévoles vous accueilleront sous les tonnelles, où vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-09-29 15:00:00

fin : 2024-09-29 18:00:00

4 rue de l’Église

Rouhling 57520 Moselle Grand Est patrickspohr23@gmail.com

