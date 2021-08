Journées du Patrimoine : Découverte de la maison Chrestia Orthez, 18 septembre 2021, Orthez.

Journées du Patrimoine : Découverte de la maison Chrestia 2021-09-18 – 2021-09-18 Maison Chrestia 7 avenue Francis Jammes

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir la Maison Chrestia, où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907. Expositions sur sa vie et son œuvre, sur Francis Jammes et la Botanique, et ses liens avec l’œuvre de La Fontaine.

14h30 à 17h : « Je crée mon herbier » et « Dessins de Simples pour artistes en herbe ». Par Mme Corinne Julien.

+33 5 59 69 11 24

Maison Chrestia

