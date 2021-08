Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Journées du Patrimoine : déambulation historique Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Journées du Patrimoine : déambulation historique Saint-Astier, 18 septembre 2021, Saint-Astier. Journées du Patrimoine : déambulation historique 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-19

Saint-Astier Dordogne « Histoires vécues à Saint-Astier », de Louis XIV à Louis XVI : déambulation en centre-ville sur le thème d’événements historiques des XVIIè et XVIIIè siècles.

RDV devant l’Office de Tourisme, rue de la Fontaine à 17h.

Sur inscription, places limitées.

