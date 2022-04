JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

Au programme; Visite du Moulin dans la thématique du bois; sa vie, ses usages et son rôle dans la construction du moulin. La Thématique de cette année est " être et renaître". Plusieurs animations seront proposées sur place : cuisson au four à bois de pains à emporter et possibilité de pains garnis pour le pique-nique. Visite guidée par petits groupes de la bâtisse et des éléments de meunerie. Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les Amis du Moulin de l'Arzelier vous proposent une visite guidée et commentée du Moulin et diverses animations.

