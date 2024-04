Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins | Visite commentée des Moulins Lanquais, samedi 22 juin 2024.

Pendant toute la journée, des guides passionnés par le patrimoine local et le patrimoine des meuniers vous accompagnent et vous racontent l’histoire ainsi que le fonctionnement de ce patrimoine oublié.

10h30-12h30 découverte du moulin du Port de Lanquais et de Laussine à Varennes.

12h30-13h30 plan d’eau de Lanquais en voiture pour pique-niquer.

13h30-16h visite du moulin du château de Lanquais puis du moulin de la Forêt ainsi que son verger de fruits rouges Moulin O’ Fruits à Lanquais. Pour une pause gourmande, la boutique propose fruits frais, confitures, rafraichissements et encas…

16h-18h30 découverte du patrimoine du pays de Lanquais.

Balade accessible aux petits marcheurs et aux enfants pleins d’énergie (+ de 6 ans). Prévoir chapeaux, chaussures confortables, gourde et votre pique-nique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:30:00

fin : 2024-06-22 18:30:00

Moulin du Port de Lanquais

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

