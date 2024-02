JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Saint Cyr en Retz Villeneuve-en-Retz, dimanche 23 juin 2024.

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Saint Cyr en Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les Amis du Moulin de l’Arzelier vous proposent une visite guidée et commentée du Moulin et de nombreuses animations pour toute la famille.

Rendez-vous à Saint-Cyr-en-Retz de 10h à 18h samedi 22 et dimanche 23 juin !

Véritable rendez-vous pour les passionnés d’histoire locale, ces deux journées vous permettent de découvrir les secrets de fabrication du pain à l’ancienne dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

4 bonnes raisons de découvrir le Moulin de l’Arzelier :

Rentrer dans ce petit moulin traditionnel en rénovation; c’est découvrir la passion de quelques bénévoles et comprendre leur volonté de restaurer ce moulin à vent chargé d’histoire

Découvrir le travail du meunier, sa façon de moudre le blé pour en faire de la farine toute fraîche

Regarder cuire le pain à l’ancienne, sentir ses bonnes odeurs et finir par déguster les petits pains tout juste sortis du four à bois

Découvrir le bocage qui entoure le moulin en calèche avec Michel et Tania, toute la journée du dimanche (balade gratuite)

Pratique :

Ouvert à toutes et à tous de 10h à 18h pendant les deux jours

Restauration sur place; crêpes, galettes, saucisses…

Retrouvez tous les sites ouverts à la visite lors de ces journées exceptionnelles par le lien ici

Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Saint Cyr en Retz Moulin de l’Arzelier

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire lemoulindelarzelier@gmail.com

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire