Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Thémines Thémines Catégories d’évènement: Lot

Thémines

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Thémines, 26 juin 2022, Thémines. Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Thémines

2022-06-26 09:30:00 – 2022-06-26 12:30:00

Thémines Lot Randonnées le matin (6kms) et l’après-midi (4kms), concours de photos du patrimoine restauré, animation contée autour des moulins de l’Ouysse. La commune de Thémines vous accueille pour cette journée sur le thème “Randonnées de découverte du patrimoine restauré” +33 6 76 45 86 15 Randonnées le matin (6kms) et l’après-midi (4kms), concours de photos du patrimoine restauré, animation contée autour des moulins de l’Ouysse. JPPM

Thémines

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Thémines Autres Lieu Thémines Adresse Ville Thémines lieuville Thémines Departement Lot

Thémines Thémines Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/themines/

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Thémines 2022-06-26 was last modified: by Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Thémines Thémines 26 juin 2022 Lot Thémines

Thémines Lot