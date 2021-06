Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes Journées du patrimoine de Pays et des Moulins Saint-Léger-les-Mélèzes Saint-Léger-les-Mélèzes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Journées du patrimoine de Pays et des Moulins Saint-Léger-les-Mélèzes, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Léger-les-Mélèzes. Journées du patrimoine de Pays et des Moulins 2021-06-26 09:30:00 09:30:00 – 2021-06-27 17:00:00 17:00:00

Saint-Léger-les-Mélèzes Hautes-Alpes Saint-Léger-les-Mélèzes La 23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins célébrera cette année le thème 'L'arbre, vie et usages'. Ces journées mettent à l'honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français. +33 4 92 21 47 78

Lieu Saint-Léger-les-Mélèzes