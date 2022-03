Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Var

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Ramatuelle, 25 juin 2022, Ramatuelle. Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Ramatuelle

2022-06-25 – 2022-06-26

Ramatuelle Var Elément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, restauré en 2002 à l’identique, le Moulin vous ouvre sa porte, et l’Association “Les Amis des Moulins de Ramatuelle” en assure la visite gratuite en continu office@ramatuelle-tourisme.com +33 4 98 12 64 00 http://www.ramatuelle-tourisme.com/ Ramatuelle

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ramatuelle, Var Autres Lieu Ramatuelle Adresse Ville Ramatuelle lieuville Ramatuelle Departement Var

Ramatuelle Ramatuelle Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramatuelle/

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Ramatuelle 2022-06-25 was last modified: by Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Ramatuelle Ramatuelle 25 juin 2022 Ramatuelle Var

Ramatuelle Var