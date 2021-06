Portiragnes Portiragnes Hérault, Portiragnes JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS – PORTIRAGNES Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS – PORTIRAGNES 2021-06-26 – 2021-06-26

Portiragnes Hérault Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français. L’arbre, indispensable à la vie, se retrouve aujourd’hui au cœur des problématiques environnementales. Ressource naturelle, élément de biodiversité, c’est aussi un marqueur de paysage important dans nos villes et campagnes.

La Mission Patrimoine Littoral vous propose une déambulation le long du canal du Midi en compagnie d’un animateur de la Ligue de Protection des Oiseaux pour la matinée. >Rendez-vous 14H00 devant le musée Jean Saluste

Bd frédéric Mistral, 34420 Portiragnes

>Réservations sur inscription au 06.45.82.46.14

