JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Parcé-sur-Sarthe, samedi 22 juin 2024.

JOURNEES DU PETIT PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

Thème 2024: L’eau, utile à tous .

L’eau traverse nos paysages autant qu’elle a participé à les façonner. Le patrimoine bâti les moulins, le lavoir, les puits, les ponts, les écluses…Les paysages la rivière Les savoir-faire :le métier de meunier, la pêche…

Ouverture du moulin du bourg. Expo du club photos du Bailleul sur ce thème accompagné de Joël Pilon. Expo de Katy Barrault, céramiste.

Spectacle Les souffleurs de vent à 16h le dimanche, sur la plage. Chants et contes sur le thème de la rivière, des bateliers, des lavandières. Librairie l’Ancre des mots. Buvette et petite restauration sur place par l’association P.A.R.C.E. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-23 19:00:00

Le Moulin du bourg

Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire elisabeth.niveau@orange.fr

