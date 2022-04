Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Nérac, 25 juin 2022, Nérac.

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours Nérac

2022-06-25 – 2022-06-25 Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours

Nérac Lot-et-Garonne

Les Journées du Patrimoine et de Pays des Moulins mettent à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français. Cette 24ème édition aura lieu partout en France.

Venez découvrir de véritables trésors dont l’incontournable Moulin des Tours de Barbaste ouvert pour l’occasion gratuitement en visite libre le samedi de 14h à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Fédération Patrimoine Environnement

dernière mise à jour : 2022-03-25 par