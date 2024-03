Journées du Patrimoine de pays et des moulins Moulin de la Falaise Batz sur mer, dimanche 23 juin 2024.

Journées du Patrimoine de pays et des moulins À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, le guide vous fera découvrir l’étonnant mécanisme du moulin qui permet de produire les farines (Blé noir, Froment et Petit épeautre)… 23 et 24 juin Moulin de la Falaise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-23T10:00:00+02:00 – 2024-06-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-24T10:00:00+02:00 – 2024-06-24T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, le guide vous fera découvrir l’étonnant mécanisme du moulin qui permet de produire les farines (Blé noir, Froment et Petit épeautre) produites sur place.

**VISITES GRATUITES

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER

Samedi 23 et dimanche 24 juin de 10h à 18h au Moulin de la Falaise**

Tout le week-end, le guide de l’Office de tourisme vous fera découvrir le mécanisme et les secrets du moulin de la Falaise, moulin « petit-pied » datant du XVIème siècle.

Avec un peu de chance, vous pourrez même croiser le meunier, Raymond AFANOU !



Départ à heures fixes : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.



La farine de blé noir, froment et petit épeautre est toujours en vente à l’Office de tourisme.

