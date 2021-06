Journées du patrimoine de pays et des moulins Montlainsia, 26 juin 2021-26 juin 2021, Montlainsia.

Journées du patrimoine de pays et des moulins 2021-06-26 – 2021-06-26 Route de Lains MOULIN BURIGNAT

Montlainsia 39320 Montlainsia

25 EUR Coline et Pierre ouvrent leurs portes pour présenter les anciennes activités de meunerie, d’élevage et de battage, ainsi que les activités actuelles d’élevage d’escargots et de séjours à la ferme.

À 18h, les visiteurs pourront découvrir gratuitement une exposition de photos et documents et faire le tour du lieu en présence du petit fils de l’ancien meunier, puis visiter les parcs à escargots.

À l’issue de cette rencontre, un dîner du terroir sera servi pour ceux qui le souhaitent.

Tarif : 25€. Réservation au 06 20 22 74 86.

moulin@burignat.fr

