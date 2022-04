Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ! Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: 65370

Mauléon-Barousse 65370 Mauléon-Barousse ” si la vie d’hier et d’aujourd’hui vous était contée en balade…” Le temps d’un journée, baladez-vous en découvrant la vie d’hier et d’aujourd’hui en Barousse, voyagez dans le temps, accompagné d’une personnalité locale en partageant un repas du terroir. Le matin, RDV à la MAISON DES SOURCES !

Départ à 10h, pour le sentier de découverte du château de Bramevaque du XIIème siècle (la balade est accessible à tous et sans difficulté, en lisière de bois)

Prévoyez des chaussures de marches confortables.

-lecture de paysage

-histoire et visite du château De retour à la Maison de Sources, en voiture vous vous rendrez au Chalets St Nérée pour savourer le repas du terroir. À 12h00 RDV aux Chalets Saint-Nérée à Ferrère. Dégustez un bon repas du Terroir aux Chalets St Nérée.

Au menu :

– Apéritif

– Salade Baroussaise

– Filet mignon et sa brochette de légumes

– Gâteau à la broche

Vin et café compris A 14h00, visite digestive, au fil de l’eau, laissez vous surprendre par les eaux bienfaitrices de la Barousse :

-captage des sources et sa station de filtration

-Station thermale au XIXè siècle Le tarif est de 25 € Profitez d’un moment convivial en immersion dans la nature.

La réservation est obligatoire. Inscription jusqu’au 6 juin 2022. maison-des-sources@orange.fr +33 5 62 39 23 85 http://www.maisondessources.net/ à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

