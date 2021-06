Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire Journées du patrimoine de pays et des moulins Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Journées du patrimoine de pays et des moulins Marcigny, 26 juin 2021-26 juin 2021, Marcigny. Journées du patrimoine de pays et des moulins 2021-06-26 – 2021-06-27 Musée de la Tour du Moulin 7-9, rue de la tour

Marcigny Saône-et-Loire EUR A l’occasion des 23ème journées du patrimoine de pays et des moulins, le musée de la Tour du Moulin met à l’honneur le thème de ces journées : « L’arbre, vie et usages ». Ce sera donc l’occasion de vous proposer des visites commentées de la Tour du Moulin, qui permettront la découverte – avec une approche inédite – d’une tour classée Monument Historique, datant du XVème siècle. Vous découvrirez la fonction qui a sauvée la Tour lors des épisodes révolutionnaires : la meunerie. Mais ce sera également l’occasion de s’émerveiller devant une charpente en châtaignier tout simplement superbe !

Réservation conseillée

