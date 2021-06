Bonnemazon Bonnemazon 65130, Bonnemazon Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – Marché des Métiers d’Art Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: 65130

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – Marché des Métiers d’Art Bonnemazon, 27 juin 2021-27 juin 2021, Bonnemazon. Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – Marché des Métiers d’Art 2021-06-27 10:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, l’abbaye de l’Escaladieu accueille l’association des Métiers d’art des Hautes-Pyrénées. L’AMA 65 réunit une quarantaine d’artisans pour partager leurs savoir-faire : bijoux, bois, cuir, etc. Démonstrations, vente, restauration légère. Contact : asso.ama65@yahoo.fr

